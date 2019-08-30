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РИА Новости

Адвокат: Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с Россией

09:57 30.08.2019 (обновлено: 12:45 30.08.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны, что необходимо для обмена, заявил в пятницу РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.
"Нет", - заявил Рыбин, отвечая на вопрос, есть ли уже помилование для его подзащитных.
Ранее офис президента Украины и служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.
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