Адвокат: Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с Россией

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны, что необходимо для обмена, заявил в пятницу РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

"Нет", - заявил Рыбин, отвечая на вопрос, есть ли уже помилование для его подзащитных.

Ранее офис президента Украины и служба безопасности сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.