Законопроект о неприкосновенности принят с нарушениями, заявили в Раде

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания оспорить его Конституционным судом.

Украинский парламент на заседании в ночь на пятницу принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Это решение поддержали 363 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Депутаты предложили исключить норму, в соответствии с которой парламентариев нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Рады.

"Они (парламентарии. - Прим.ред.) нарушают процедуру и дают стопроцентные основания потом отменить и вообще, что называется, похоронить процесс внесения изменений по снятию неприкосновенности", - сказал Шуфрич в эфире телеканала "112.Украина".

Как уточнил депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Князевич, Конституционный суд высказал ряд замечаний, которые должна была учесть Рада еще прошлого созыва. Однако парламент не доработал документ, и, следовательно, рассмотрение этого проекта нынешней Радой не отвечает требованиям закона.