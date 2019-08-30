Курс доллара к концу года может опуститься до 64 рублей, заявил эксперт

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Текущий курс доллара в 66 рублей или чуть выше переоценен, американская валюта должна стоить порядка 64 рублей, и к этому уровню доллар может прийти до конца года, сказал глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов в интервью РИА Новости.

"Я думаю, что до нового года мы увидим более крепкий рубль: доллар по 66 рублей – это не тот уровень, где отечественная валюта должна находиться. Мы постоянно обсуждаем эту тему с трейдерами и видим рубль где-то в районе 64 на конец года. Но многое будет зависеть, в том числе, от цены на нефть, изменения ставки Банком России, внешнего фона, эскалации санкционного риска и inflows (притока капитала – Прим. ред.). Сейчас рубль по 66 за доллар дешев", - считает он.

Эксперт отметил, что рубль стал дешеветь, когда на коротком временной промежутке совпали несколько факторов риска: снизились цены на нефть, обострился торговый диспут между США и Китаем, появился новый пакет американских санкций и негативная риторика вокруг этого события. Суханов в связи с этим отметил, что вступившие в силу 26 августа новые санкции США против РФ по "делу Скрипалей" оказали краткосрочное давление на рубль. Но в качестве поддержки для нацвалюты выступает интерес иностранных инвесторов к ОФЗ, добавил он.

Как следует из данных Московской биржи, курс рубля в период с января до начала августа вырос к доллару почти на 10% - до 63,63 рубля за доллар (на закрытии торгов 31 июля), но затем значительно сдал позиции по отношению к американской валюте и к текущему моменту снизился более чем на 4%. Частично на это повлияло и то, что за тот же период стоимость нефти марки Brent понизилась примерно на 5 долларов за баррель.