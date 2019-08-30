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РИА Новости

Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря

09:44 30.08.2019 (обновлено: 15:45 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.
Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год длительные каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник.
Ранее в Роструде рассказали о следующих длинных выходных — со 2 по 4 ноября. Они связаны с празднованием Дня народного единства.
Люди на Красной площади в Москве
23 августа, 10:36РИА Новости
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
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РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
Потому что тот кто это придумал, явно не будет работать 31 и зп у него явно не средняя по России.
30 августа, 10:28
ИУИосиф Ульянов
6330103
зачем 31 декабря рабочий день? Всем уже нужно готовиться к празднику.
30 августа, 10:25
ccww
6210000
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