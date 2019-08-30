На подмосковных мусоросжигательных заводах не будут сжигать батарейки

"Компания "РТ-Инвест" построит в Московской области восемь комплексов по сортировке отходов. Три из них будут сданы уже в этом году… Важно понимать, что термически перерабатываются только твердые коммунальные отходы IV и V классов. Медицинские и опасные отходы, такие как батарейки, лампы, градусники, будут отсортировываться и отправляться на специальную переработку", - сказал Шипелов.