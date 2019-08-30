На подмосковных мусоросжигательных заводах не будут сжигать батарейки

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Компания "РТ-Инвест" построит в Подмосковье восемь комплексов по сортировке отходов, три из которых будут сданы в этом году, медицинские и опасные отходы будут отправлены на специальную переработку, сказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "РТ-Инвест" (создана при участии "Ростеха") Андрей Шипелов.
"Компания "РТ-Инвест" построит в Московской области восемь комплексов по сортировке отходов. Три из них будут сданы уже в этом году… Важно понимать, что термически перерабатываются только твердые коммунальные отходы IV и V классов. Медицинские и опасные отходы, такие как батарейки, лампы, градусники, будут отсортировываться и отправляться на специальную переработку", - сказал Шипелов.
Компания "РТ-Инвест" строит в Московской области четыре завода. Суммарно они будут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год. Мощность каждого - 700 тысяч тонн в год. Один завод будет вырабатывать 70 МВт электроэнергии.
Компания "РТ-Инвест" создана в 2012 году при участии госкорпорации "Ростех". В настоящее время доля "Ростеха" в ней составляет 25,01%. Еще 39,99% компании принадлежат заместителю председателя совета директоров "Автоваза" Сергею Скворцову, и 35% косвенно контролирует Шипелов.