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РИА Новости

Трамп перенес визит в Польшу, потому что не счел его важным, заявил эксперт

09:33 30.08.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа перенести визит в Польшу в некоторой степени может быть связано с ураганом "Дориан", но оно также вызвано усталостью от поездок и нелюбовью к протокольным мероприятиям, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа - 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс. Трамп отметил, что его перенесенный визит состоится в ближайшее время.
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Как заявил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио, Варшава с пониманием отнеслась к решению президента США Дональда Трампа перенести свой визит.
"Тут совпадение нескольких факторов. Во-первых, конечно, он устал. Все-таки человек в возрасте. Во-вторых, Трамп очень трепетно относится к своему времени, он очень жестко его планирует. И для него любые встречи должны иметь эффект продвижения. Трамп делает много ошибок, но оказывается "везунчиком", скажем так, потому что он двигается зачастую в неправильном направлении, но двигается", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Как пояснил эксперт, предстоящие мероприятия в Варшаве носят скорее деструктивный характер, направленный против России, а не политический. Он напомнил, что ранее Трамп в ходе саммита G7 выступал за намерение пригласить президента России Владимира Путина на саммит "большой семерки" в США в следующем году, однако не все страны G7 поддерживают намерение президента США.
Как пояснил Суздальцев, президенты стран обычно находятся внутри страны в случае серьезных природных катаклизмов, например, ураганов. "Так что это (ураган "Дориан" - Прим. ред.) – причина, не 100-процентная причина (не ехать), но важная. Действительно, ураган надвигается тяжелый, конечно, потребуются все силы федеральных органов власти, местных и тому подобное", - сказал Суздальцев.
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При этом он полагает, что решение Трампа перенести визит связано и с тем, что американский лидер не увидел достаточной важности в предстоящем мероприятии. "Третий момент связан с тем, что Трамп все-таки первопроходец. Он очень не любит запротоколированные церемонии символические. Он посчитал, что овчинка выделки не стоит", - сказал Суздальцев.
В среду стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, "Дориан" вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час. "Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, а также страны Восточного партнерства. Белоруссию на памятных мероприятиях в Варшаве будет представлять посол республики в Польше, хотя соответствующее приглашение было направлено в адрес белорусского президента Александра Лукашенко.
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Дональд ТрампПольшаСШАВ мире
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