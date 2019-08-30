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РИА Новости

Пострадавший при пожаре на заводе "Красное Сормово" умер в больнице

09:32 30.08.2019 (обновлено: 09:33 30.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 08.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один получил обширные ожоги. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).
"Пострадавший при пожаре на "Красном Сормове" мужчина был госпитализирован в ожоговый центр Приволжского медицинского университета. Он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, поскольку у него было поражено почти 90% поверхности тела. К сожалению, он скончался", - сказали в пресс-службе правительства региона.
Сотрудник МЧС
28 августа, 13:32РИА Новости
На заводе "Красное Сормово" раскрыли детали пожара на верфи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших при возгорании на заводе "Красное Сормово". Он отметил, что правительство региона и руководство завода окажут помощь и поддержку семьям жертв этой трагедии. Так, пресс-служба предприятия сообщила, что семьи погибших при пожаре на строящемся сухогрузе на нижегородской судоверфи "Красное Сормово" получат компенсации по 700 тысяч рублей.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота.
Дежурная часть МЧС
28 августа, 13:17РИА Новости
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2018-2019 годах
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Глеб НикитинКрасное СормовоСледственный комитет РФНижегородская областьРоссияНижний НовгородПроисшествия
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