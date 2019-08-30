Пострадавший при пожаре на заводе "Красное Сормово" умер в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 08.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один получил обширные ожоги. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

"Пострадавший при пожаре на "Красном Сормове" мужчина был госпитализирован в ожоговый центр Приволжского медицинского университета. Он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, поскольку у него было поражено почти 90% поверхности тела. К сожалению, он скончался", - сказали в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших при возгорании на заводе "Красное Сормово". Он отметил, что правительство региона и руководство завода окажут помощь и поддержку семьям жертв этой трагедии. Так, пресс-служба предприятия сообщила, что семьи погибших при пожаре на строящемся сухогрузе на нижегородской судоверфи "Красное Сормово" получат компенсации по 700 тысяч рублей.