"Аэрофлот" во II квартале получил 6,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила второй квартал 2019 года с прибылью 6,93 миллиарда рублей, годом ранее компания показала за аналогичный период убыток в 19,96 миллиарда рублей, следует из опубликованных Аэрофлотом финансовых результатов по МСФО за 6 месяцев текущего года.

Показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда".

Выручка Группы за шесть месяцев этого года составила 173,3 миллиарда рублей против 153,8 миллиарда рублей за первые два квартала прошлого года.