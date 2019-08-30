"Аэрофлот" во II квартале получил 6,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила второй квартал 2019 года с прибылью 6,93 миллиарда рублей, годом ранее компания показала за аналогичный период убыток в 19,96 миллиарда рублей, следует из опубликованных Аэрофлотом финансовых результатов по МСФО за 6 месяцев текущего года.
Показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда".
Выручка Группы за шесть месяцев этого года составила 173,3 миллиарда рублей против 153,8 миллиарда рублей за первые два квартала прошлого года.
Всего за отчетный период 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 28,2 миллиона пассажиров, что на 13,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. При этом выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 254,7 миллиарда рублей, что связано с ростом пассажиропотока.