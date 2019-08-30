Говорить о полноценной рецессии в США пока рано, заявил эксперт

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инверсия кривой доходности гособлигаций США считается сигналом, указывающим на возрастающий риск рецессии, но о полноценной рецессии на американском рынке говорить рано, считает глава инвесткомпании Sova Capital Сергей Суханов.

"Инверсия кривой доходности действительно считается сигналом, указывающим на возрастающий риск рецессии. Техническая рецессия - это снижение ВВП последовательно в течение двух кварталов. Дальше, если мы говорим об американском рынке, не всё, но многое упирается в искусство Федеральной резервной системы правильно управлять ставками, имея небольшой запас по их снижению. Я думаю, что вообще о полноценной рецессии на американском рынке говорить рано", - сказал он в интервью РИА Новости.

В середине августа спред между "длинными" и "короткими" казначейскими облигациями США впервые более чем за 10 лет стал отрицательным. Отрицательная разница между доходностью десятилетних и двухлетних бумаг сильно привлекла внимание инвесторов, так как она выступала одним из индикаторов рецессии в экономике в последние десятилетия. 27 августа, доходность 10-летних казначейских облигаций также опустилась до 1,474%. При этом доходность 2-летних госбумаг по итогам торгов этого дня опустилась до 1,524%.

"При этом мы наблюдаем очень грустную картину, когда в одной точке сошлись несколько негативных факторов, как экономических, так и геополитических. Замедление экономики в Китае, в США, ряде стран Еврозоны – в Германии, прежде всего, подпитываемое продолжающейся тарифной войной, которая, безусловно, окажет влияние на всю мировую экономику", - отмечает Суханов. "Еще один фактор нестабильности - цены на нефть, которые в последнее время очень волатильны. Если говорить о проблемах еврозоны, то, кроме замедления экономики, сейчас остро стоит вопрос о Brexit", - добавляет эксперт.