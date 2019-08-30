Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T09:12Z
https://ria.ru/20190830/1558062882.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155607/62/1556076237_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_13736ba5c086300bf44b32e23bf5d11c.jpg
РИА Новости

Говорить о полноценной рецессии в США пока рано, заявил эксперт

09:12 30.08.2019
641
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инверсия кривой доходности гособлигаций США считается сигналом, указывающим на возрастающий риск рецессии, но о полноценной рецессии на американском рынке говорить рано, считает глава инвесткомпании Sova Capital Сергей Суханов.
"Инверсия кривой доходности действительно считается сигналом, указывающим на возрастающий риск рецессии. Техническая рецессия - это снижение ВВП последовательно в течение двух кварталов. Дальше, если мы говорим об американском рынке, не всё, но многое упирается в искусство Федеральной резервной системы правильно управлять ставками, имея небольшой запас по их снижению. Я думаю, что вообще о полноценной рецессии на американском рынке говорить рано", - сказал он в интервью РИА Новости.
Здание Минэкономразвития РФ
12 августа, 19:04РИА Новости
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике
В середине августа спред между "длинными" и "короткими" казначейскими облигациями США впервые более чем за 10 лет стал отрицательным. Отрицательная разница между доходностью десятилетних и двухлетних бумаг сильно привлекла внимание инвесторов, так как она выступала одним из индикаторов рецессии в экономике в последние десятилетия. 27 августа, доходность 10-летних казначейских облигаций также опустилась до 1,474%. При этом доходность 2-летних госбумаг по итогам торгов этого дня опустилась до 1,524%.
"При этом мы наблюдаем очень грустную картину, когда в одной точке сошлись несколько негативных факторов, как экономических, так и геополитических. Замедление экономики в Китае, в США, ряде стран Еврозоны – в Германии, прежде всего, подпитываемое продолжающейся тарифной войной, которая, безусловно, окажет влияние на всю мировую экономику", - отмечает Суханов. "Еще один фактор нестабильности - цены на нефть, которые в последнее время очень волатильны. Если говорить о проблемах еврозоны, то, кроме замедления экономики, сейчас остро стоит вопрос о Brexit", - добавляет эксперт.
Вид на Белый дом в Вашингтоне
18 августа, 18:59РИА Новости
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
Sova Capital ранее являлась дочерней компанией "Открытия" и называлась Otkritie Capital International, но в начале 2018 года была приобретена концерном "Россиум" Романа Авдеева, после чего сменила название. Штаб квартира компании находится в Лондоне, а деятельность Sova Capital регулируется британской FCA. Собственный капитал компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 387,6 миллиона долларов.
Президент США Дональд Трамп
19 августа, 00:43РИА Новости
Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
140004
Обсудить 0
РоссиумЕврозонаРоман АвдеевМоскваРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
Президент США Дональд Трамп
Трамп перенес визит в Польшу, потому что не счел его важным, заявил эксперт
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Лента
новостей
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак сообщил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕК по газу
Коридор в больнице
Турецкие власти ответили на обвинения в изъятии органов у умершей россиянки
Ноутбук
Эксперт прокомментировал слова Джека Ма о 12-часовой рабочей неделе
Жареный картофель
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Российские рубли и американские доллары
Курс доллара к концу года может опуститься до 64 рублей, заявил эксперт
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
Александр Данилюк
Секретарь СНБО надеется на обмен удерживаемыми между Россией и Украиной
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Британская оппозиция может пойти на Brexit без сделки, считает эксперт
Вывоз ракеты Протон-М
Эксперт прокомментировал отказ компаний страховать пуск ракеты "Протон"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
Лента новостейМолния