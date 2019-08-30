В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой

ДТП в Рязани вблизи дома 1 на улице Спортивная с участием автомобиля "Деу Нексия". 30 августа 2019

ДТП в Рязани вблизи дома 1 на улице Спортивная с участием автомобиля "Деу Нексия". 30 августа 2019

© Фото : ГУМВД России по Рязанской области ДТП в Рязани вблизи дома 1 на улице Спортивная с участием автомобиля "Деу Нексия". 30 августа 2019

ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Иномарка сбила пешехода и врезалась в дерево в Рязани, в результате чего погибли два человека и трое были доставлены в больницу, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.

"В 0.55 (мск) 30 августа на улице Спортивная у дома №1 23-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, по предварительным данным, двигаясь по улице Халтурина в сторону улицы Есенина, не справился с управлением и совершил наезд на стоящего на обочине 45-летнего рязанца", - сказал собеседник агентства.

После этого, по его словам, иномарка врезалась в дерево.