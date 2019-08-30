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РИА Новости

В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой

09:09 30.08.2019 (обновлено: 10:59 30.08.2019)
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© Фото : ГУМВД России по Рязанской областиДТП в Рязани вблизи дома 1 на улице Спортивная с участием автомобиля "Деу Нексия". 30 августа 2019
ДТП в Рязани вблизи дома 1 на улице Спортивная с участием автомобиля Деу Нексия. 30 августа 2019
© Фото : ГУМВД России по Рязанской области
ДТП в Рязани вблизи дома 1 на улице Спортивная с участием автомобиля "Деу Нексия". 30 августа 2019
ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Иномарка сбила пешехода и врезалась в дерево в Рязани, в результате чего погибли два человека и трое были доставлены в больницу, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
"В 0.55 (мск) 30 августа на улице Спортивная у дома №1 23-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, по предварительным данным, двигаясь по улице Халтурина в сторону улицы Есенина, не справился с управлением и совершил наезд на стоящего на обочине 45-летнего рязанца", - сказал собеседник агентства.
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После этого, по его словам, иномарка врезалась в дерево.
"В результате ДТП пострадал пешеход, пассажир Daewoo Nexia 1995 года рождения, пассажир Daewoo Nexia 1992 года рождения доставлены в медучрежедение. Пассажир Daewoo Nexia 1995 года рождения погиб. И еще один пассажир, не установлен пока, также погиб", - добавил представитель ГИБДД.
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