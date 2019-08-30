В Приморье после схода селя частично восстановили движение поездов

В среду в ДВЖД сообщили, что в связи со сходом селевых масс и подтоплением пути закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево-Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Отменены пригородные поезда и пассажирский поезд Туманган-Уссурийск. Сообщалось, что грузовые поезда встали между размытыми участками.

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера. Синоптики сообщили, что август во Владивостоке стал рекордным за все время наблюдений по количеству осадков.