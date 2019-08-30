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РИА Новости

В Приморье после схода селя частично восстановили движение поездов

09:06 30.08.2019 (обновлено: 10:53 30.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСитуация в Приморье
Ситуация в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ситуация в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Движение поездов восстановлено на участке Уссурийск-Хасан в Приморском крае, где ранее сошел сель и подтопило пути, сообщает ДВЖД.
В среду в ДВЖД сообщили, что в связи со сходом селевых масс и подтоплением пути закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево-Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Отменены пригородные поезда и пассажирский поезд Туманган-Уссурийск. Сообщалось, что грузовые поезда встали между размытыми участками.
"В 5.58 по московскому времени восстановлено движение поездов на однопутном неэлектрифицированном участке Уссурийск-Хасан Владивостокского региона ДВЖД", - говорится в сообщении.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера. Синоптики сообщили, что август во Владивостоке стал рекордным за все время наблюдений по количеству осадков.
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