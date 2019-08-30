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РИА Новости

Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа

09:01 30.08.2019 (обновлено: 12:08 30.08.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Варшава с пониманием отнеслась к решению президента США Дональда Трампа перенести свой визит, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Президент США Дональд Трамп
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"Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе. Мы все досконально помним, что предыдущий ураган, который затронул Флориду, кроме материальных потерь, нес угрозу жизни граждан Соединенных Штатов", — сказал Блащак.
"Поэтому решение президента США быть на месте полностью понятно. Дай бог, чтобы в этот раз не было смертельных жертв", — добавил он.
При этом Блащак отметил, что во время визита Трампа планировалось утвердить конкретные места на территории Польши, где будут размещаться американские военные. "Два дня назад я по телефону разговаривал с Марком Эспером — министром обороны. Мы доработали тонкости, так что документ готов", — сказал он.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
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Мариуш БлащакМинистерство обороны ПольшиДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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