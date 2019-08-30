Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Варшава с пониманием отнеслась к решению президента США Дональда Трампа перенести свой визит, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Варшава с пониманием отнеслась к решению президента США Дональда Трампа перенести свой визит, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио

Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе. Мы все досконально помним, что предыдущий ураган, который затронул Флориду, кроме материальных потерь, нес угрозу жизни граждан Соединенных Штатов", — сказал Блащак.

"Поэтому решение президента США быть на месте полностью понятно. Дай бог, чтобы в этот раз не было смертельных жертв", — добавил он.