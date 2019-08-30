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РИА Новости

В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС

08:56 30.08.2019 (обновлено: 08:57 30.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Намерение Белграда подписать в октябре соглашение с ЕАЭС вызывает вопросы, это не приближает Сербию к ЕС, заявил в пятницу глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
Лайчак участвует в проходящих в Хельсинки неформальных переговорах глав МИД стран ЕС. Журналисты спросили его, не обеспокоены ли в ЕС планами Сербии подписать соглашения с ЕЭАС.
"Это сбивает с толку. Вы не можете двигаться одновременно в нескольких направлениях. Если вы серьезно настроены в отношении вашего европейского направления, то, конечно, вы должны принимать политические решения, которые вас приближают, а это решение к ним не относится", - сказал Лайчак журналистам. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.
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Ранее сербский вице-премьер Расим Ляйич заявил РИА Новости, что соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС планируется подписать в конце октября в Москве. При этом Ляйич сообщал, что Сербия может и будет подписывать соглашения и поддерживать режим свободной торговли со всеми государствами и организациями до момента вступления и полноправного членства в ЕС
В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром.
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