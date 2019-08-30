В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Намерение Белграда подписать в октябре соглашение с ЕАЭС вызывает вопросы, это не приближает Сербию к ЕС, заявил в пятницу глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Лайчак участвует в проходящих в Хельсинки неформальных переговорах глав МИД стран ЕС. Журналисты спросили его, не обеспокоены ли в ЕС планами Сербии подписать соглашения с ЕЭАС.

"Это сбивает с толку. Вы не можете двигаться одновременно в нескольких направлениях. Если вы серьезно настроены в отношении вашего европейского направления, то, конечно, вы должны принимать политические решения, которые вас приближают, а это решение к ним не относится", - сказал Лайчак журналистам. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.

Ранее сербский вице-премьер Расим Ляйич заявил РИА Новости, что соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС планируется подписать в конце октября в Москве. При этом Ляйич сообщал, что Сербия может и будет подписывать соглашения и поддерживать режим свободной торговли со всеми государствами и организациями до момента вступления и полноправного членства в ЕС