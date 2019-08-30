В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В турецком аквапарке произошел несчастный случай с 19-летней студенткой из Москвы, сообщило генконсульство России в Анталье.

Девушку перевезли в Россию в состоянии комы. Сейчас она находится в реанимации.

Это не первая трагедия, которая произошла с россиянами на отдыхе в Турции. На днях скончалась 12-летняя девочка, чью руку засосало в трубу бассейна. Даже после остановки насоса вынуть руку удалось только вместе с частью арматуры.