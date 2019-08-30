Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки

ТАШКЕНТ, 30 авг - РИА Новости. Самолет Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, вылетевший ночью в пятницу из Ташкента в Дубай, вернулся в аэропорт столицы Узбекистана из-за технической неисправности, сказал РИА Новости сотрудник ташкентского аэропорта.

Ранее Telegram-канал AviaSpotter сообщил, что Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс 1942 "Ташкент-Дубай", вылетел в 4.14 (2.14 мск) из аэропорта столицы Узбекистана, но через 35 минут развернулся в небе над Кашкадарьинской областью на юге страны и в 5.20 (3.20 мск) сел в Ташкенте.

"Рейс Flydubai вернулся в Ташкент из-за технической неисправности воздушного судна", - пояснил сотрудник аэропорта. Он не смог назвать причину неисправности.

Посадка прошла в штатном режиме, все пассажиры находятся в аэропорту, добавил собеседник агентства.

Позже в авиакомпании прокомментировали ситуацию с вернувшимся лайнером.

"Рейс Flydubai номер FZ 1942 из Ташкента в Дубай вернулся в аэропорт Ташкента по техническим причинам. Пассажирам предоставлен отель. Рейс перенесен, время уточняется", - сообщили в представительстве Flydubai.