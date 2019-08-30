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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:20 30.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 августа украинские силовики также два раза нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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29 августа, 22:44РИА Новости
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"За 29 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и миномета калибром 120 миллиметров со стороны Луганского в район Нижнего Лозового. Всего было зафиксировано более 60 выстрелов.
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