Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тёплая погода с температурой до плюс 25 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем небольшую облачность, без осадков. Днём в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26. Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду", - сообщил Синенков.

Он также отметил, что в течение дня атмосферное давление меняться не будет и составит 752 миллиметра ртутного столба, что на 5 миллиметров выше нормы.