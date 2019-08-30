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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:11 30.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСолнечная погода в Москве
Солнечная погода в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Солнечная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тёплая погода с температурой до плюс 25 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем небольшую облачность, без осадков. Днём в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26. Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду", - сообщил Синенков.
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Он также отметил, что в течение дня атмосферное давление меняться не будет и составит 752 миллиметра ртутного столба, что на 5 миллиметров выше нормы.
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