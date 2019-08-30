Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" не получил повреждений при вынужденной посадке в Екатеринбурге, он продолжит выполнять рейс в Таджикистан после дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее авиакомпания сообщила, что после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан) доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц, в связи с чем борт готовился вынужденно сел в Кольцово. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнили в авиакомпании.

"Самолет осмотрели технические специалисты авиакомпании, повреждений нет. После дозаправки самолет продолжит полет", - сказала собеседница агентства.