Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в Екатеринбурге самолета "Уральские авиалинии", следовавшего из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан), стало столкновение со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково, сообщает уральская транспортная прокуратура.

Ранее авиакомпания сообщила, что после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан) доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц, в связи с чем борт готовился вынужденно сел в Кольцово. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнили в авиакомпании.

"Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлете в аэропорту Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. В ведомстве подтвердили, что пострадавших в результате инцидента нет.