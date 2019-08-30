Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии

ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, предварительно, пострадала женщина из числа пассажиров, у нее перелом ноги, сообщила РИА Новости дежурный диспетчер ЕДДС Кобяйского улуса Туяра Егорова.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. Ан-2 вылетел из местности Ус-Хатын города Якутск в село Суордах Верхоянского района в пятницу. На борту находились пять человек (два члена экипаж и три пассажира). К месту посадки из поселка Батагай Верхоянского района вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".