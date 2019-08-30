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РИА Новости

Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии

07:46 30.08.2019
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© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© Flickr / Dmitry Terekhov
Самолет Ан-2. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, предварительно, пострадала женщина из числа пассажиров, у нее перелом ноги, сообщила РИА Новости дежурный диспетчер ЕДДС Кобяйского улуса Туяра Егорова.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. Ан-2 вылетел из местности Ус-Хатын города Якутск в село Суордах Верхоянского района в пятницу. На борту находились пять человек (два члена экипаж и три пассажира). К месту посадки из поселка Батагай Верхоянского района вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".
"Вертолет из Верхоянского района вылетел в 11.56 (4.56 мск). По предварительной информации, из пяти человек, находившихся на борту, пострадала одна женщина, у нее перелом ноги. Более точные сведения мы получим по прибытии вертолета", - сказала Егорова.
По ее словам, озеро Себян-Кюель находится в 10-15 километрах от населенного пункта. Местные жители и фельдшер участковой больницы уже выдвинулись к месту экстренной посадки Ан-2. Причина произошедшего устанавливается.
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