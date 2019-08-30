Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой, так как, по ее мнению, Украина способна вернуться на путь развития только в случае интеграции с Россией.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

"Даже готовый хештег #УкраинаПораДомой — предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям. Настало время стать на путь интеграции с Россией, только в таком случае Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны", — сказала РИА Новости Гридчина.