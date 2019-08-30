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РИА Новости

Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"

07:42 30.08.2019 (обновлено: 15:14 30.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой, так как, по ее мнению, Украина способна вернуться на путь развития только в случае интеграции с Россией.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

"Даже готовый хештег #УкраинаПораДомой — предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям. Настало время стать на путь интеграции с Россией, только в таком случае Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны", — сказала РИА Новости Гридчина.

Она считает, что единственно возможный вариант нахождения Украины в одном государстве с Крымом — ее возвращение в состав России.
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Вчера, 15:12РИА Новости
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Популярные комментарии
А нам нужно ещё 45 миллионов дармоедов, половина из которых ненавидит русских?
30 августа, 08:39
scoffer
192612121
Всё верно, Украина, пора домой, в СССР.
30 августа, 08:18
ЛКЛысый Кучерявый
46130157
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