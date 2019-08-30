Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Пассажиры не пострадали при вынужденной посадке самолета "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге из-за возможного повреждения шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее авиакомпания сообщила, что после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан), доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц, в связи с чем борт готовился вынужденно сел в Кольцово.