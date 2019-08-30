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РИА Новости

Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет

07:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Пассажиры не пострадали при вынужденной посадке самолета "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге из-за возможного повреждения шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее авиакомпания сообщила, что после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан), доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц, в связи с чем борт готовился вынужденно сел в Кольцово.
"Нет пострадавших", - сказала собеседница агентства.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
21 августа, 09:59РИА Новости
В Оренбурге вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"
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ПулковоУральские авиалинииЕкатеринбургПроисшествия
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