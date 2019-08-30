В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией

АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. В афинском районе Экзархия произошли серьёзные столкновения между анархистами и спецназом полиции, задержаны семь человек, сообщает издание "Нафтемпорики".
Столкновения начались ночью и продолжались длительное время.
Группа людей забросала бутылками с зажигательной смесью и камнями подразделение полиции. Полицейские применили слезоточивый газ, сообщает издание.
Портал анархистских организаций утверждает, что полиция применила слезоточивый газ в здании, захваченном иммигрантами из Африки. Семьи с детьми вынуждены были бежать из дома. Один человек пострадал и госпитализирован, сообщают анархисты.
Нападение на полицейских произошло и ночью накануне.
Новое правительство Греции начало наводить порядок в Афинах, в частности, в районе Экзархия, где давно царит беззаконие. В понедельник полицейские провели операцию по освобождению четырех зданий от мигрантов.
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