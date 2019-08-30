Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Судно выполняло рейс Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан). После вылета из Пулково командир воздушного судна сообщил о возможном повреждении шасси.
Эксперты осмотрели ВПП и обнаружили останки животного происхождения, перья птиц.
Борт принял решение совершить вынужденную посадку в Кольцово, во время которой из пассажиров никто не пострадал, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Сейчас с ними работают представители "Уральских авиалиний".
21 августа, 09:59РИА НовостиВ Оренбурге вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"