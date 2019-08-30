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РИА Новости

Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге

07:18 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет "Уральских авиалиний"
Самолет Уральских авиалиний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самолет "Уральских авиалиний". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за возможного повреждения шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Борт готовится к вынужденной посадке в Кольцово", – сказала собеседница агентства.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
21 августа, 09:59РИА Новости
В Оренбурге вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"
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