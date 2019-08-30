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РИА Новости

В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет

07:10 30.08.2019 (обновлено: 11:18 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТюрьма
Тюрьма
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тюрьма. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жительница американского штата Невада получила по решению суда компенсацию в размере трех миллионов долларов (более 200 миллионов рублей) за то, что отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которого не совершала, сообщает Daily Mail.
В 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл. Само преступление было совершено в 1976 году. Вскоре Верховный суд штата Невада отменил приговор, однако в 1984 году женщина была осуждена повторно. Вышестоящие инстанции, рассматривавшие дело, оставили приговор в силе.
Невиновность Вудс установили после изучения вещественных доказательств с помощью современной технологии анализа ДНК, которой в 1976 году, на момент проведения следственных действий, еще не существовало.
Валентино Диксон около здания окружного суда округа Эри в Буффало после слушания, на котором он был освобожден от обвинения в убийстве за которое отсидел в тюрьме 27 лет. 19 сентября 2018
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Настоящим убийцей оказался серийный маньяк Родни Холбауэр, изнасиловавший и убивший еще пять женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению.
По словам адвоката, Вудс также намерена добиваться дополнительной компенсации от властей города Рено и бывших сотрудников правоохранительных органов, которые вынудили ее дать признательные показания, когда она находилась на лечении в психиатрической больнице в Луизиане в 1979 году.
Ранее стало известно, что Власти штата Мичиган выплатят отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу полтора миллиона долларов.
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