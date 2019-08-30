Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии

ЯКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в Кобяйском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Самолет вылетел из местности Ус-Хатын города Якутск в село Суордах Верхоянского района в пятницу. На борту находились пять человек (два члена экипажа и три пассажира).
"Примерно в 400 километрах от точки вылета самолет совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района. К месту вынужденной посадки из поселка Батагай Верхоянского района вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" для оказания помощи и перевывозки пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
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