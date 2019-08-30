Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Российско-китайская научная экспедиция в дальневосточные моря и Тихий океан на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" стартует 5 сентября из Владивостока, сообщает ДВО РАН.
"Седьмая российско-китайская научная экспедиция на НИС "Академик М.А. Лаврентьев" организуется Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И.Ильичева ДВО РАН и Первым институтом океанографии министерства природных ресурсов КНР (ПИО МПР) и проводится в соответствии с планами работы Российско-китайского научного центра по изучению океана и климата. Район работ экспедиции включает Японское, Охотское и Берингово моря и северо-западную часть Тихого океана", - говорится в сообщении.
Ученые в ходе экспедиции изучат изменения климата и среды дальневосточных морей и северной части Тихого океана. Будет пополнена коллекция кернов морских донных отложений, база данных по ключевым этапам хронологии природных процессов, получены новые данные о климатических перестройках и изменении активности восточноазиатского муссона, вулканической активности региона.
Как ожидается, результаты экспедиции будут иметь важное прикладное значение при оценке нефтегазовых ресурсов и для прогнозных оценок изменения климата.