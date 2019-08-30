В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга

ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала в пятницу утром политического активиста, одного из основателей и генсека партии Demosisto Джошуа Вонга, говорится в сообщении партии.

Вонг стал известен миру еще в 2014 году за активное участие в массовых протестах и беспорядках, тогда демонстранты движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя проведения прямых выборов главы администрации. В 2017 году Вонга приговорили к шести месяцам заключения.

"Генеральный секретарь нашей партии Джошуа Вонг был задержан сегодня утром около 7.30 (3.30 мск), когда он направлялся к станции метро South Horizons. Средь бела дня прямо на улице его силой втолкнули в частный минивэн на улице", - говорится в заявлении партии в Twitter.

Сообщается, что юристы партии уже занялись этим делом.

В свою очередь газета South China Morning Post со ссылкой на источник в полиции сообщила, что помимо Вонга были задержаны еще двое активистов – Агнес Чоу и Энди Чэнь (Чэнь Хаотянь). Чоу была задержана в своей квартире по подозрению в участии в незаконных собраниях, как и Вонг. Чэня задержали в аэропорту Гонконга за нападение на полицейского, в четверг ему не позволили сесть в самолет, что и послужило причиной агрессивного поведения, пишет газета.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.