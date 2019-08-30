Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

"Если есть разногласия, то их надо обсуждать, а не избегать. Не приглашая Россию, мы только усугубим наши и без того плохие отношения", — заявил Валенса. Польша, по его словам, подверглась нападению с двух сторон, при этом одна из них была приглашена, а другая — нет.