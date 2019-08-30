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РИА Новости

Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

05:57 30.08.2019 (обновлено: 10:24 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый президент Польши Лех Валенса
Первый президент Польши Лех Валенса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Первый президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita раскритиковал власти республики после того, как Варшава не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Польское руководство объяснило отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению Варшавы, нарушил международное право в 1939 году.

"Если есть разногласия, то их надо обсуждать, а не избегать. Не приглашая Россию, мы только усугубим наши и без того плохие отношения", — заявил Валенса. Польша, по его словам, подверглась нападению с двух сторон, при этом одна из них была приглашена, а другая — нет.

Российский лидер должен посетить Польшу в годовщину начала войны и "услышать о том, как нас ограбили и обидели", заявил первый президент республики, уточнив при этом, что это необходимо сделать "в дипломатической форме".
В Польше ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Традиционно они проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04:48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
28 августа, 16:47РИА Новости
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за солидарности с Путиным
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаЛех ВаленсаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Нужно еще тогда отмечать 30 сентября, в этот день в 1938 году Польша по договоренности с гитлеровской Германией отхапала себе Тешинскую область Чехословакии. У поляков стойкая амнезия на события, предшествовавшие 1 сентября 1939 года
30 августа, 07:26
АНА. Н.
12710103
Ха-ха-ха! Теперь на этом унылом сборище главным гостем будет польская хромая утка Туск, который представит организацию, не имеющую никакого отношения к событиям 75-летней давности.
30 августа, 06:19
scoffer
9150003
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