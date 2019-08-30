Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita раскритиковал власти республики после того, как Варшава не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Польское руководство объяснило отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению Варшавы, нарушил международное право в 1939 году.
"Если есть разногласия, то их надо обсуждать, а не избегать. Не приглашая Россию, мы только усугубим наши и без того плохие отношения", — заявил Валенса. Польша, по его словам, подверглась нападению с двух сторон, при этом одна из них была приглашена, а другая — нет.
Российский лидер должен посетить Польшу в годовщину начала войны и "услышать о том, как нас ограбили и обидели", заявил первый президент республики, уточнив при этом, что это необходимо сделать "в дипломатической форме".
В Польше ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Традиционно они проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04:48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными.