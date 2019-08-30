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РИА Новости

На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи

05:41 30.08.2019 (обновлено: 10:34 30.08.2019)
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© Администрация города Южно-СахалинскаТоржественная церемония открытия железной дороги общероссийского стандарта в Южно-Сахалинске
Торжественная церемония открытия железной дороги общероссийского стандарта в Южно-Сахалинске
© Администрация города Южно-Сахалинска
Торжественная церемония открытия железной дороги общероссийского стандарта в Южно-Сахалинске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг — РИА Новости. В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония открытия железной дороги, "перешитой" на общероссийский стандарт, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в России — 1520 миллиметров). В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.
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По словам временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, переход на общероссийский стандарт колеи и запуск нового подвижного состава (рельсовых автобусов РА-3) экономически выгодны для региона.
Так, сшивка с вагонами, которые идут с материка на пароме, будет происходить без переобувания на новую колесную пару.
"Благодаря этому экономится время и увеличиваются пассажиропоток и грузопоток", — добавил он.
Официально три рельсобуса начнут курсировать по направлениям Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари с 1 сентября.
Для островной магистрали должны прибыть еще четыре рельсовых автобуса, они позволят полностью обеспечить подвижным составом все пригородные направления.
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64666343
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Общество
Популярные комментарии
Что за абсурд, ну давайте мы тогда и на Европейскую ширину перейдём?! А что низя станцию перехода на их рельсы соорудить, опыт вроде как уже есть?! Не Низя???
30 августа, 08:41
FGFedor Grojs
1000142
А я вообще в легком шоке! Оказывается на Сахалине до сих пор была японская колея!? Офигеееть!!!
30 августа, 08:34
Станислав Киценко
2062000
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