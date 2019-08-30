На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг — РИА Новости. В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония открытия железной дороги, "перешитой" на общероссийский стандарт, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в России — 1520 миллиметров). В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, переход на общероссийский стандарт колеи и запуск нового подвижного состава (рельсовых автобусов РА-3) экономически выгодны для региона.

Так, сшивка с вагонами, которые идут с материка на пароме, будет происходить без переобувания на новую колесную пару.

"Благодаря этому экономится время и увеличиваются пассажиропоток и грузопоток", — добавил он.

Официально три рельсобуса начнут курсировать по направлениям Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари с 1 сентября.