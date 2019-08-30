В Приморье из-за ливней сель сошел на железнодорожные пути

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Сель сошел на железнодорожную ветку в Приморье в результате ливней, перекрыт участок на одном пути, сообщает Дальневосточная железная дорога.

"Тридцатого августа в 3.52 по московскому времени в связи со сходом селевых масс закрыто движение по одному пути двухпутного электрифицированного участка Смоляниново – Новонежино Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги. Причиной послужили сильные осадки", - говорится в сообщении.

Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов сход селя не влияет. Восстановительные поезда станций Первая Речка и Партизанск ликвидируют сход, отметили в ДВЖД.

В среду из-за схода селевых масс и подтопления пути было также закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево – Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Отменены пригородные поезда и пассажирский поезд №651 Туманган – Уссурийск. Грузовые поезда встали между размытыми участками.