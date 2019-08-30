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РИА Новости

В Приморье из-за ливней сель сошел на железнодорожные пути

05:37 30.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Сель сошел на железнодорожную ветку в Приморье в результате ливней, перекрыт участок на одном пути, сообщает Дальневосточная железная дорога.
"Тридцатого августа в 3.52 по московскому времени в связи со сходом селевых масс закрыто движение по одному пути двухпутного электрифицированного участка Смоляниново – Новонежино Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги. Причиной послужили сильные осадки", - говорится в сообщении.
Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов сход селя не влияет. Восстановительные поезда станций Первая Речка и Партизанск ликвидируют сход, отметили в ДВЖД.
В среду из-за схода селевых масс и подтопления пути было также закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево – Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Отменены пригородные поезда и пассажирский поезд №651 Туманган – Уссурийск. Грузовые поезда встали между размытыми участками.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.
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