Вода ушла из всех подтопленных ливнями домов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Вода ушла из всех подтопленных ливнями на этой неделе домов в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.
"Наблюдаются переливы на трех участках автомобильных дорог (Хасанский район), два перемыва железнодорожных путей в Хасанском муниципальном районе. Подтопленных социально-значимых объектов нет. По состоянию на 7.00 (00.00 мск) 30 августа подтопленных домов нет. Вода сошла с 39 домов, остаются подтопленными 132 придомовых территории", - говорится в сообщении.
Все социально-значимые объекты работают штатно. В пострадавших населенных пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы.