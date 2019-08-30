Вода ушла из всех подтопленных ливнями домов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Вода ушла из всех подтопленных ливнями на этой неделе домов в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.