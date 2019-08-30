Трамп отменил поездку в Польшу

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана “Дориан”.

Американский лидер должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.

Об этом заявил в четверг Польскому агентству печати глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский.

По словам Щерского, по телефону Трамп "извинился за сложившуюся ситуацию".

Президент США должен был пробыть в Польше с 31 августа по 2 сентября. Ранее на этой неделе, 28 августа, его помощник по нацбезопасности Джон Болтон встретился с Владимиром Зеленским. В число их тем для обсуждения вошло будущее Крыма и Донбасса, а также возвращение к "нормандскому формату" (России, Украина, Франция, Германия).

Ураган “Дориан”

Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США, заявил в четверг президент страны Дональд Трамп.

Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана - "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.

Отказ от визита в Польшу Лукашенко и Пашиняна

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Минск на памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будет представлять посол республики в Польше Владимир Чушев. При этом соответствующее приглашение было направлено в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщила польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в Минске, отказ белорусского лидера от участия в мероприятиях связан с тем, что Варшава не направила соответствующее приглашение президенту России Владимиру Путину. По этой же причине Минск решил не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга, утверждалось в материале.

При этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не заниматься конспирологией в вопросе отказа Лукашенко от визита в Польшу.

В четверг глава армянского МИД Зограб Мнацаканян сообщил, что премьер республики Никол Пашинян не будет принимать участие в мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, исходя из программы зарубежных визитов и приоритетов внутренней политики.

Первого сентября в Польше отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятия по поводу этой годовщины польские власти не пригласили представителей России, пригласив в то же время представителей своих союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", в том числе Германии.