Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов по всей территории США, передает телеканал ABC News со ссылкой на новый отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Отмечается, что "за последний год зарегистрировано 931 случай заболевания свинкой в 57 учреждениях", где держат мигрантов в 19 штатах. Болезнь затронула как мигрантов, так и персонал, работающий с ними.
Миграционные службы США заявили, что прививки от гриппа и других заболеваний предоставляются только по запросу "и обычно не требуются, если это не считается необходимым по медицинским показаниям".
Эпидемический паротит, или "свинка" - острая вирусная инфекция. Заболевание развивается остро и проявляется повышением температуры, недомоганием, слабостью. Заболевание передается воздушно-капельным путем от больных во время кашля или чихания. Чаще болеют дети. После болезни формируется стойкий иммунитет. Заболевание паротитом опасно развитием менингита, орхита, панкреатита.