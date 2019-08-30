Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США

СМИ: детям на Украине угрожают эпидемии, о которых Европа давно забыла Украинские дети могут пострадать от целого ряда тяжелых инфекций, которые могут привести к параличу или даже летальному исходу. Среди них эксперты назвали полиомиелит, краснуху, свинку и дифтерию.