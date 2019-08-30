Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T03:44Z
https://ria.ru/20190830/1558060279.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155804/76/1558047618_0:40:977:590_1036x0_80_0_0_83828a7d9f980314022c7d244ceba967.jpg
РИА Новости

В России начнут производить электросуда с салоном-трансформером

03:44 30.08.2019
828
© Фото предоставлено "НПК Морсвязьавтоматика"Проекты новейших пассажирских электросудов
Проекты новейших пассажирских электросудов
© Фото предоставлено "НПК Морсвязьавтоматика"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала речное пассажирское судно "Эковольт", которое станет первым серийным электросудном в РФ, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин. Судно экологично, бесшумно, экономично, а его салон может быть легко трансформирован из ресторана в кинотеатр или танцпол.
"Эковольт" станет первым в России серийным пассажирским речным судном на электротяге. В мире серийно судов на электротяге строится мало, ведутся в основном эксперименты", - рассказал РИА Новости Правдин. По его словам, судно будет фактически бесшумным.
Российская разработка - двухпалубный речной, полностью электрический катамаран модульной конструкции длиной 18 метров, максимальная скорость движения - 8 узлов (15 км/ч), вместимость - 77 человек. Опытный образец будет презентован в сентябре на судостроительном форуме "Нева–2019", серийное производство стартует в 2020 году.
Проекты новейших пассажирских электросудов
Вчера, 03:38РИА Новости
В России разработали серию пассажирских электрических речных судов
"Полностью отечественный проект. До 70-80% внутренних систем мы разрабатываем и производим самостоятельно, что уникально по сравнению с классическими западными верфями. Наше собственное ноу-хау: накопители энергии, движитель судна, комплексы внутрисудовой связи, системы вентиляции и кондиционирования", - отметил собеседник агентства.
Стоимость "Эковольта" может составить 80-85 миллионов рублей, проект реализуется при содействии Минпромторга РФ и Российского речного регистра судоходства. Согласно экспертным оценкам, на российский рынок можно поставить до 5 тысяч таких судов, есть и экспортный потенциал. Компания после запуска в конце года нового завода сможет ежегодно производить 20 таких судов.
"Затраты на эксплуатацию этого судна значительно ниже, чем на традиционные дизельные. В том числе, минимизирована необходимость обслуживания узлов и агрегатов, экипаж - два человека", - поясняет Правдин. "Эковольт" может ходить без подзарядки на 130 километров, это примерно два круговых рейса между Санкт-Петербургом и Петергофом, а заряжать электросуда можно и на стационарных зарядных станциях на причалах, запитанных от сетевой электроэнергии, и на плавучих зарядных станциях, запитанных от газогенератора.
Круизный теплоход Золотое кольцо
3 августа, 11:11РИА Новости
Российский лайнер "Золотое кольцо" расширит географию круизов по рекам
1401110
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
Проекты новейших пассажирских электросудов
В России разработали серию пассажирских электрических речных судов
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Ракета Протон-М
Центр Хруничева анонсировал рекорд при новом запуске "Протона"
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Деньги
Исследование: просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
Лента новостейМолния