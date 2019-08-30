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РИА Новости

Совбез ООН продлил на год мандат миротворцев в Ливане

03:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинШтатная машина сотрудников миссии ООН в южном Ливане
Штатная машина сотрудников миссии ООН в южном Ливане
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Штатная машина сотрудников миссии ООН в южном Ливане. Архивное фото
ООН, 30 авг – РИА Новости. Совет Безопасности продлил мандат миротворческой миссии ООН в Ливане на год, соответствующее решение было принято в четверг.
"Совет Безопасности, отвечая на просьбу правительства Ливана продлить мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), еще на один год без каких-либо изменений … постановляет продлить нынешний мандат ВСООНЛ до 31 августа 2020 года", - говорится в принятой резолюции СБ ООН.
Кроме того члены Совбеза призывают Израиль и Ливан добиваться постоянного прекращения огня и долговременного урегулирования.
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Совет Безопасности ООНЛиванВ мире
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