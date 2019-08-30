В России разработали серию пассажирских электрических речных судов

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
"Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа "Фонтанка" получил имя "Ситивольт", скоростной катамаран класса река-море - "Экокрузер", он способен составить конкуренцию "Метеорам" и "Кометам" (суда на подводных крыльях). "Ситивольт" находится на стадии проекта, строительство корпуса "Экокрузера" вскоре начнётся - эти суда экологичны, бесшумны и экономичны", - рассказал Правдин.
По его словам, новые разработки будут иметь стильный, современный дизайн, комфортабельные раскладывающиеся кресла и все удобства на борту. Салон судов можно будет трансформировать в ресторан, танцплощадку, кинотеатр, зону для переговоров и так далее.
Максимальная скорость "Ситивольта" - 8 узлов (15 км/ч), длина 19 метров, вместимость - 60 человек, стоимость составит около 50 миллионов рублей. Максимальная скорость "Экокрузера" - 20 узлов (около 40 км/ч), длина 130 метров, вместимость 200 человек, стоимость - до 220 миллионов рублей. Компания уже получила предзаказ на пять скоростных "Экокрузеров" от российского круизного оператора, а также участвует в тендере на поставку судов для юга страны. Есть предзаказы и на "Ситивольты".
Как пояснил Правдин, все суда могут швартоваться к причалам как левым, так и правым бортом, под потребности клиента может быть изготовлена модификация с возможностью швартовки к необорудованному берегу. Заряжать их предполагается как на стационарных зарядных станциях на причалах, запитанных от сетевой электроэнергии, так и на плавучих зарядных станциях, запитанных от газогенератора.
16 августа, 21:09Сказано в эфире"Отличная идея". Морские круизы в Абхазию ‒ уже скоро Круизный лайнер "Князь Владимир" в следующем году будет заходить в порт Сухума, в октябре этого года планируется тестовый заход, сообщило руководство Росморречфлота. Директор турфирмы Сергей Ромашкин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти планы.