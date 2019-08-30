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РИА Новости

Исследование: просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню

03:35 30.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом – в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое – до 1,6-1,7%. Такие уровни уже сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года, после которых показатель превысил 2%", - говорится в исследовании.
При этом авторы исследования отмечают, что для отдельных игроков рынка с прошлой осени отмечаются ещё более высокие показатели возникновения ранней просроченной задолженности – до 3-4%. Однако подобные уровни ранних индикаторов риска наблюдаются не по всем видам кредитов, а исключительно по наиболее рисковым, в первую очередь, по кредитным картам. Но сравнивая показатели 2014 года с текущими, можно ожидать роста уровня риска и по иным необеспеченным программам кредитования, прогнозируют в "Эквифаксе".
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"Можно предположить, что банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам и всё-таки некоторого снижения объемов выдачи новых кредитов", - также указывают аналитики.
Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.
Тем временем Банк России в начале июня сообщал, что вводит дополнительные меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. Так, российские банки с 1 октября должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки физлиц и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня так называемой полной долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита.
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