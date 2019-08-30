"Росатом" хочет усовершенствовать свою систему мониторинга радиации

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" планируют разработать элементы будущей новой более совершенной системы мониторинга радиационной обстановки на предприятиях атомной отрасли РФ, которая поможет информировать общественность о безопасной эксплуатации этих объектов, следует из материалов на сайте закупок "Росатома".

На сегодняшний день основным показателем состояния радиационной обстановки в атомной отрасли РФ являются данные ее предприятий, поступающие через отраслевую автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО). Отсутствие изменений этих данных служит подтверждением отсутствия аварийных ситуаций и нарушений условий нормальной эксплуатации объектов использования атомной энергии.

Но, как отмечается в техническом задании на работу, система АСКРО в нынешнем виде решает только часть поставленной задачи – оценку мощности так называемого амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма-облучения в воздухе, но при этом не фиксирует наличие так называемых альфа- и бета-излучателей, а также состав радиоактивных веществ, которые могут попасть в окружающую среду. Поэтому система АСКРО нуждается в реконструкции и развитии. Исходя из этого, представляется целесообразным совершенствовать и развивать отраслевую систему мониторинга радиационной обстановки (ОСМРО), которая будет использовать современные разработки для оценки уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды.

ОСМРО должна стать одним из инструментов оперативной информационной поддержки при принятии управленческих решений, направленных на обеспечение ядерной и радиационной безопасности атомной отрасли РФ, отмечается в техзадании. "Кроме того, аргументированная и достоверная информация, полученная системой о радиационной обстановке в районах размещения радиационно-опасных объектов отрасли, должна быть предназначена для информирования общественности для подтверждения безопасной эксплуатации объектов отрасли", - подчеркивается в документе.

"Радиевый институт имени Хлопина" (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона) должен провести анализ и оценку современного состояния системы экологического мониторинга на предприятиях "Росатома", разработать аппаратуру контроля содержания радионуклидов благородных газов (РБГ) в атмосфере, аппаратуру для контроля содержания различных форм трития (радиоактивный изотоп водорода) в атмосфере, а также создать прототип лабораторной станции мониторинга тропосферного озона и его предшественников – окислов азота, окислов углерода, углеводородов и фоновых уровней техногенных радионуклидов в приземной атмосфере.

"Новизна проекта состоит в том, что научно-исследовательские работы в части анализа текущего состояния локальных систем радиационного мониторинга окружающей среды организаций госкорпорации "Росатом" на предмет полноты, точности, достоверности, унификации данных в соответствии с требованиями современных законодательных, нормативно-правовых норм государственного и международного уровня с целью совершенствования отраслевой системы мониторинга окружающей среды не проводились", - отмечается в техническом задании.

Радионуклиды благородных газов образуются в больших количествах при осуществлении любых видов ядерной деятельности, использующих реакцию деления атомных ядер. РБГ сравнительно легко проникают через защитные барьеры и, распространяясь с воздухом, несут информацию о характеристиках источника их выделения в атмосферу. Поэтому по уровню содержания РБГ в воздухе можно фиксировать инциденты и аварии на ядерных установках, засекать ядерные испытания и отслеживать несанкционированные работы по производству ядерного оружия. Наибольший практический интерес с этой точки зрения представляют такие газообразные радионуклиды , как ксенон-131, -133, -135, а также криптон-85. А взаимосвязь процессов образования озона с веществами-его предшественниками позволяет использовать уровень содержания тропосферного озона в качестве интегрального индикатора загрязнения атмосферы вредными газами.