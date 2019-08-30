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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" хочет усовершенствовать свою систему мониторинга радиации

03:17 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" планируют разработать элементы будущей новой более совершенной системы мониторинга радиационной обстановки на предприятиях атомной отрасли РФ, которая поможет информировать общественность о безопасной эксплуатации этих объектов, следует из материалов на сайте закупок "Росатома".
На сегодняшний день основным показателем состояния радиационной обстановки в атомной отрасли РФ являются данные ее предприятий, поступающие через отраслевую автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО). Отсутствие изменений этих данных служит подтверждением отсутствия аварийных ситуаций и нарушений условий нормальной эксплуатации объектов использования атомной энергии.
Но, как отмечается в техническом задании на работу, система АСКРО в нынешнем виде решает только часть поставленной задачи – оценку мощности так называемого амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма-облучения в воздухе, но при этом не фиксирует наличие так называемых альфа- и бета-излучателей, а также состав радиоактивных веществ, которые могут попасть в окружающую среду. Поэтому система АСКРО нуждается в реконструкции и развитии. Исходя из этого, представляется целесообразным совершенствовать и развивать отраслевую систему мониторинга радиационной обстановки (ОСМРО), которая будет использовать современные разработки для оценки уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды.
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ОСМРО должна стать одним из инструментов оперативной информационной поддержки при принятии управленческих решений, направленных на обеспечение ядерной и радиационной безопасности атомной отрасли РФ, отмечается в техзадании. "Кроме того, аргументированная и достоверная информация, полученная системой о радиационной обстановке в районах размещения радиационно-опасных объектов отрасли, должна быть предназначена для информирования общественности для подтверждения безопасной эксплуатации объектов отрасли", - подчеркивается в документе.
"Радиевый институт имени Хлопина" (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона) должен провести анализ и оценку современного состояния системы экологического мониторинга на предприятиях "Росатома", разработать аппаратуру контроля содержания радионуклидов благородных газов (РБГ) в атмосфере, аппаратуру для контроля содержания различных форм трития (радиоактивный изотоп водорода) в атмосфере, а также создать прототип лабораторной станции мониторинга тропосферного озона и его предшественников – окислов азота, окислов углерода, углеводородов и фоновых уровней техногенных радионуклидов в приземной атмосфере.
"Новизна проекта состоит в том, что научно-исследовательские работы в части анализа текущего состояния локальных систем радиационного мониторинга окружающей среды организаций госкорпорации "Росатом" на предмет полноты, точности, достоверности, унификации данных в соответствии с требованиями современных законодательных, нормативно-правовых норм государственного и международного уровня с целью совершенствования отраслевой системы мониторинга окружающей среды не проводились", - отмечается в техническом задании.
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Радионуклиды благородных газов образуются в больших количествах при осуществлении любых видов ядерной деятельности, использующих реакцию деления атомных ядер. РБГ сравнительно легко проникают через защитные барьеры и, распространяясь с воздухом, несут информацию о характеристиках источника их выделения в атмосферу. Поэтому по уровню содержания РБГ в воздухе можно фиксировать инциденты и аварии на ядерных установках, засекать ядерные испытания и отслеживать несанкционированные работы по производству ядерного оружия. Наибольший практический интерес с этой точки зрения представляют такие газообразные радионуклиды , как ксенон-131, -133, -135, а также криптон-85. А взаимосвязь процессов образования озона с веществами-его предшественниками позволяет использовать уровень содержания тропосферного озона в качестве интегрального индикатора загрязнения атмосферы вредными газами.
Как следует из материалов "Росатома", нынешняя работа была запланирована еще в 2018 году в рамках отраслевого плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ госкорпорации и никак не связана с последствиями ЧП в Архангельской области 8 августа. В тот день на полигоне Минобороны России при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия. Архангельский главк МЧС РФ через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.
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