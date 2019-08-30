Эксперт: ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.
"Насколько я осведомлен о ювелирном рынке, то наценка - она там в пять-восемь раз от цены производства. То есть, покупая какое-то красивое изделие для своей дамы, надо отдавать себе отчет, что с самого начала переплачиваешь в несколько раз. Поэтому рост его стоимости для меня неочевиден", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать ювелирные украшения как антикризисную инвестицию.
По мнению эксперта, в этом сегменте в качестве инвестиций лучше рассматривать не ювелирные украшения, а ограненные алмазы или другие драгоценные камни, которые продаются не в виде изделия, а в виде камня, который можно купить напрямую у производителя, избежав огромной наценки. Но такой способ инвестирования тоже подчиняется своим законам и зависимостям, и здесь нужно быть очень аккуратным и общаться с экспертами, чтобы правильно оценить риски, обратил внимание Суханов.
1 августа, 21:15Сказано в эфиреГрозит ли мировому рынку дефицит бриллиантов? Мнения экспертовМировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них, считает президент компании "Алроса" Сергей Иванов. Своим мнением на этот счет в эфире радио Sputnik поделился гендиректор алмазно-бриллиантового комплекса "Алмаз-Нева" Дмитрий Данилов.
"Мне кажется, что здесь надо отталкиваться от альтернатив. Какие есть альтернативы? Это недвижимость, это драгоценные металлы и это финансовые рынки – рынки акций и облигаций. В чем преимущество, например, рынка акций или облигаций перед рынком недвижимости? В том, что, во-первых, это ликвидный инструмент и переоценка доступна ежедневно. Во-вторых, в любой момент, в любую секунду актив может быть реализован на организованном рынке", - считает эксперт.
"Золото или драгоценные металлы - это отдельная тема, она, скорее всего, интересна людям, которые пытаются диверсифицироваться так, чтобы часть средств просто лежала "под матрасом", и поэтому просто держат их в золоте независимо от того, сколько оно стоит", - добавил он.