Эксперт: ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией

"Насколько я осведомлен о ювелирном рынке, то наценка - она там в пять-восемь раз от цены производства. То есть, покупая какое-то красивое изделие для своей дамы, надо отдавать себе отчет, что с самого начала переплачиваешь в несколько раз. Поэтому рост его стоимости для меня неочевиден", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать ювелирные украшения как антикризисную инвестицию.