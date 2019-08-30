Центр Хруничева анонсировал рекорд при новом запуске "Протона"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 будет рекордным по длительности выведения аппаратов на орбиту, сообщили РИА Новости в Центре Хруничева (предприятие "Роскосмоса").

Ранее компания International Launch Services сообщила, что запуск спутников запланирован 30 сентября в 13.26 мск.

"Продолжительность выведения MEV-1 - второго в паре спутников - на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году были запущены три ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три старта.