Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI

Полицейские прибыли на вызов об угоне машины в городке Гамильтон-Тауншип. Согласно показаниям 80-летней потерпевшей, в среду вечером она уснула в своем автомобиле на дорожке к гаражу, а наутро проснулась уже на земле. Ее автомобиль исчез.

Сама женщина ничего не помнит. При пробуждении она обнаружила у себя царапины и синяк, но отказалась от медицинской помощи.