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РИА Новости

Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала

02:44 30.08.2019 (обновлено: 02:55 30.08.2019)
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© AP Photo / David DermerПолицейские в США
Полицейские в США
© AP Photo / David Dermer
Полицейские в США. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI.
Полицейские прибыли на вызов об угоне машины в городке Гамильтон-Тауншип. Согласно показаниям 80-летней потерпевшей, в среду вечером она уснула в своем автомобиле на дорожке к гаражу, а наутро проснулась уже на земле. Ее автомобиль исчез.
Сама женщина ничего не помнит. При пробуждении она обнаружила у себя царапины и синяк, но отказалась от медицинской помощи.
Позднее в четверг пропавший автомобиль был обнаружен в городе Трентон – административном центре Нью-Джерси.
Скоростная автомагистраль
21 августа, 17:52РИА Новости
Восьмилетний немец угнал машину родителей ради ночной поездки по автобану
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