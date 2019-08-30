Новым премьером Украины стал Алексей Гончарук

КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы утвердила премьер-министром Алексея Гончарука. Он назвал своей главной задачей экономический рост страны.
Назначение премьера
По украинскому законодательству, новый созыв парламента формирует кабинет министров. Кандидатуру премьер-министра Верховная рада утверждает по представлению президента, которое им вносится по предложению коалиции. Министры обороны и иностранных дел назначаются Радой по представлению президента, другие члены кабмина назначаются парламентом по представлению премьера.
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании Рады предложил парламенту назначить замглавы своего офиса Алексея Гончарука премьер-министром. Парламентарии поддержали такое решение, отдав 290 голосов при необходимом минимуме в 226.
После этого депутаты рассмотрели представления президента о назначении глав Минобороны и министерства иностранных дел. После заслушивания кандидатов, которых предложил Зеленский, Рада назначила главой Минобороны Андрея Загороднюка, который ранее был внештатным советником президента, и главой МИД Вадима Пристайко, который до этого был замглавы офиса Зеленского.
Амбиции премьера
Гончарук после своего назначения заявил, что на протяжении месяца представит в Раде программу своей деятельности.
Он также обозначил ряд целей деятельности кабмина, в частности, он сказал, что перед новым кабинетом министров стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.
"Перед этим новым правительством стоит самое важное задание – экономический рост. Потому что все проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам надо расти, расти не по 2-3%, а минимум по 5-7%", - заявил Гончарук, выступая в четверг в Раде.
По его словам, для этого стране необходимы для начала "дешевые ресурсы". Гончарук отметил, что необходимо внедрить ипотеку под 12-13% годовых, снизить процентные ставки по кредитам, чтобы запустить производство и строительство. Гончарук также считает, что новому правительству важно изменить имидж Украины в мире и кредитный рейтинг страны.
Также он сказал, что его правительство будет максимально открытым и готово к конструктивной работе с парламентом.
Вместе с тем премьер заявил о намерении побороть коррупцию. Он также пообещал разобраться с контрабандой уже до конца года.
"Я не вижу никаких причин не принять уже в этом году - 3-4 месяца у нас на это есть - все необходимые системные структурные законопроекты. А потом в следующем году работать над их имплементацией. В этом году так же важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием… Еще одной бедой в Украине является контрабанда, вы это знаете… И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", - заявил Гончарук во время выступления в Верховной раде перед процедурой его назначения.
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