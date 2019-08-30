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РИА Новости

Новым премьером Украины стал Алексей Гончарук

02:38 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы утвердила премьер-министром Алексея Гончарука. Он назвал своей главной задачей экономический рост страны.

Назначение премьера

По украинскому законодательству, новый созыв парламента формирует кабинет министров. Кандидатуру премьер-министра Верховная рада утверждает по представлению президента, которое им вносится по предложению коалиции. Министры обороны и иностранных дел назначаются Радой по представлению президента, другие члены кабмина назначаются парламентом по представлению премьера.
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады
29 августа, 20:44РИА Новости
Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании Рады предложил парламенту назначить замглавы своего офиса Алексея Гончарука премьер-министром. Парламентарии поддержали такое решение, отдав 290 голосов при необходимом минимуме в 226.
После этого депутаты рассмотрели представления президента о назначении глав Минобороны и министерства иностранных дел. После заслушивания кандидатов, которых предложил Зеленский, Рада назначила главой Минобороны Андрея Загороднюка, который ранее был внештатным советником президента, и главой МИД Вадима Пристайко, который до этого был замглавы офиса Зеленского.

Амбиции премьера

Гончарук после своего назначения заявил, что на протяжении месяца представит в Раде программу своей деятельности.
Он также обозначил ряд целей деятельности кабмина, в частности, он сказал, что перед новым кабинетом министров стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.
"Перед этим новым правительством стоит самое важное задание – экономический рост. Потому что все проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам надо расти, расти не по 2-3%, а минимум по 5-7%", - заявил Гончарук, выступая в четверг в Раде.
По его словам, для этого стране необходимы для начала "дешевые ресурсы". Гончарук отметил, что необходимо внедрить ипотеку под 12-13% годовых, снизить процентные ставки по кредитам, чтобы запустить производство и строительство. Гончарук также считает, что новому правительству важно изменить имидж Украины в мире и кредитный рейтинг страны.
Также он сказал, что его правительство будет максимально открытым и готово к конструктивной работе с парламентом.
Вместе с тем премьер заявил о намерении побороть коррупцию. Он также пообещал разобраться с контрабандой уже до конца года.
"Я не вижу никаких причин не принять уже в этом году - 3-4 месяца у нас на это есть - все необходимые системные структурные законопроекты. А потом в следующем году работать над их имплементацией. В этом году так же важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием… Еще одной бедой в Украине является контрабанда, вы это знаете… И я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", - заявил Гончарук во время выступления в Верховной раде перед процедурой его назначения.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
29 августа, 23:57РИА Новости
Волкер поздравил с назначением Гончарука и Пристайко
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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