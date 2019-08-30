Многие заболевшие вейперы в США курили смеси с тетрагидроканнабинолом

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Почти 90% из страдающих от легочных заболеваний из-за курения электронных сигарет (вейпов) в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК) – активным веществом марихуаны, сообщает местный департамент здравоохранения.
В России тетрагидроканнабинол запрещен.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Всего в стране расследуются 193 таких случая в 22 штатах, причем в Висконсине более 30. В рамках расследования изучаются случаи тяжелых легочных заболеваний, не вызванных инфекцией.
"Картриджи для вейпинга, содержащие ТГК, могут включать в себя химикаты или добавки, которые нам неизвестны, не контролируются и небезопасны. Мы настоятельно призываем не курить их", - говорится в заявлении в связи с появлением новых данных.
Сотрудники департамента продолжают расследование и опрашивают новых пациентов.
На прошлой неделе стало известно, что в штате Иллинойс умер взрослый человек, который курил вейп и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием.