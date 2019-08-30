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РИА Новости

В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи

01:55 30.08.2019 (обновлено: 10:59 30.08.2019)
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© REUTERS / Antonio ParrinelloИзвержение вулкана Стромболи. 30 августа 2019
Извержение вулкана Стромболи. 30 августа 2019
© REUTERS / Antonio Parrinello
Извержение вулкана Стромболи. 30 августа 2019
РИМ, 30 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Новое извержение вулкана Стромболи, находящегося на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии, произошло поздно вечером в четверг.
По сообщениям местных жителей, примерно в 22:45 (23:45 мск) они услышали мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб вулканического пепла и песка. После этого с интервалом примерно в 20 минут произошли еще два менее сильных взрыва, которые также сопровождались выбросом вулканического материала.
Кроме того, на западном склоне вулкана из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление под названием "Огненный поток", по которому лава достигает моря. По свидетельствам очевидцев, лавовый поток виден сейчас с расстояния в несколько километров.
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Как сообщила служба Гражданской обороны Италии, специалисты которой немедленно связались с властями острова Стромболи, информации о жертвах и разрушениях не поступало. По данным сотрудников службы ГО, ситуация на острове находится под контролем.
Вулкан Стромболи возобновил активность в среду, когда в 12:17 (13:17 мск) ученые Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) зарегистрировали "взрыв высокой интенсивности", который вызвал некоторые сейсмические явления. Он также сопровождался сильным выбросом пепла.
Оживший вулкан вызвал тогда панику среди туристов, отдыхающих на острове. В тот же день многие приезжие спешно покинули Стромболи, однако сейчас там продолжают находиться около трех тысяч туристов. По окончании летнего сезона отпусков население острова не превышает 400 человек.
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Несколько дней назад директор сицилийского центра наблюдений INGV Эудженио Привитера предупредил, что "Стромболи находится в состоянии явной нестабильности", и подчеркнул, что предсказать, когда точно произойдет очередное извержение вулкана, не представляется возможным.
В последний раз извержение Стромболи произошло 3 июля, когда погиб один из членов экскурсионной группы, находившейся в непосредственной близости от вулкана, а еще один турист получил небольшие ранения.
Такой частоты извержений не отмечалось за всю историю наблюдений за Стромболи.
Вулкан Стромболи постоянно активен на протяжении последних 20 тысяч лет. Он знаменит частыми небольшими извержениями, наблюдаемыми с близлежащих островов и с моря. Его высота составляет 926 метров над уровнем моря и более двух километров над уровнем морского дна. Вулкан имеет три активных кратера. Извержения Стромболи преимущественно взрывные, а излияния лавы происходят достаточно редко.
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