Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа хочет потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, сообщило агентство Администрация Дональда Трампа хочет потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, сообщило агентство Bloomberg

Эти ценные бумаги выпускались в начале прошлого века, чтобы привлечь средства на строительство железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах, указывает Bloomberg.

По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских ценных бумаг, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.

Отмечается, что в Пекине не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.

В свою очередь, американский президент уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать выплаты долгов.

Экономический конфликт между Китаем и США продолжается с лета 2018 года. Вашингтон тогда решил ввести пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал зеркально.

В августе Трамп заявил, что США с сентября повысят пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с октября составит не 25%, а 30%.

Решение американского президента последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз товаров из США объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг послужит ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.