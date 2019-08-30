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РИА Новости

Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов

01:53 30.08.2019 (обновлено: 10:06 30.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа хочет потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, сообщило агентство Bloomberg.
Эти ценные бумаги выпускались в начале прошлого века, чтобы привлечь средства на строительство железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах, указывает Bloomberg.
По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских ценных бумаг, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.
Отмечается, что в Пекине не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.
В свою очередь, американский президент уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать выплаты долгов.
Президент США Дональд Трамп
23 августа, 18:07РИА Новости
Трамп призвал американские компании уходить с китайского рынка
Экономический конфликт между Китаем и США продолжается с лета 2018 года. Вашингтон тогда решил ввести пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал зеркально.
В августе Трамп заявил, что США с сентября повысят пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с октября составит не 25%, а 30%.
Решение американского президента последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз товаров из США объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг послужит ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
29 августа, 12:41РИА Новости
В Китае готовы ответить на пошлины США
536072141870
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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ЛКЛысый Кучерявый
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