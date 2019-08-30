Американка, родившая в тюремной "одиночке", подала в суд на город Денвер

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американка, которая была вынуждена без какой-либо помощи родить ребенка в тюрьме города Денвер (штат Колорадо), подала в суд на городские власти и местный медицинский центр, сообщает газета Washington Post.
Видеозапись подтверждает, что Дайана Санчес 31 июля 2018 года родила ребенка в своей одиночной камере. Женщина заявляет, что ей не предоставили помощь, хотя она неоднократно сообщала сотрудникам тюрьмы, что у нее начались схватки.
Гражданский иск был подан 28 августа в окружной суд в Колорадо. В качестве ответчиков в исковом заявлении указаны город Денвер, городской медицинский центр и шесть физических лиц.
Газета отмечает, что иск был подан, после того как внутреннее расследование офиса шерифа Денвера оправдало причастных к делу сотрудников, заявив об их "надлежащих действиях в сложившихся обстоятельствах".
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