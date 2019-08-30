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РИА Новости

Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе

00:56 30.08.2019 (обновлено: 10:11 30.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий. Он согласился, что к этому и идет.
Трамп объявил в четверг о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск и назвал космос следующей областью военных действий.

"Медленно, но верно идет к этому. В "Роскосмосе" по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", — написал Рогозин в твиттере.

В феврале Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе.
В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
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Дональд ТрампДмитрий РогозинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"[такой-то] не дебатирует, он занят делом" - знакомая песня, от Путина/Пескова пошло, теперь это универсальная отмазка.
30 августа, 02:55
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэ
20103138
США всё делают в долг. В масштабах страны. Финансируют проекты. Принимают роды. Обучают детей. Сотрудников. Военных. Учёных. NASA в том числе. США делают то, в масштабах государства, что не могут себе позволить. И если мы огромной ценой остановились и выплатили долги, то им этого ни когда не удастся сделать. Столько золота на планете не существует.
30 августа, 02:02
Ярослав Погодин
39101111
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