Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий. Он согласился, что к этому и идет.
Трамп объявил в четверг о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск и назвал космос следующей областью военных действий.
"Медленно, но верно идет к этому. В "Роскосмосе" по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", — написал Рогозин в твиттере.
В феврале Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе.
В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
Медленно, но верно идёт к этому. В @roscosmos по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 августа 2019 г.