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РИА Новости

Трамп пообещал Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы

00:42 30.08.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп
ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал своему польскому коллеге Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.
Ранее Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.
"Президент США Дональд Трамп проинформировал по телефону президента Анджея Дуду, что в связи с ураганом, который должен ударить в выходные по Соединенным Штатам, не приедет в Польшу", - рассказал Щерский.
"Президент Трамп также сообщил, что считает этот визит перенесенным, а не отмененным. Он добавил, что хочет его нанести в ближайшие месяцы", - добавил он.
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