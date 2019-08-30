Трамп пообещал Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы

Ранее Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.